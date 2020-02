Il Gup distrettuale di Catanzaro ha rinviato a giudizio Orlandino Greco, ex consigliere regionale con la lista “Oliverio presidente” ed ex sindaco di Castrolibero, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione elettorale e voto di scambio. Lo stesso provvedimento anche per Aldo Figliuzzi, ex assessore di Castrolibero. Gli illeciti contestati agli imputati si riferiscono al periodo che va dal 2008 al 2013.

Secondo l’accusa, i successi elettorali di Greco a Castrolibero nel 2008 e nel 2013 sarebbero stati ottenuti grazie al sostegno elettorale ricevuto, in cambio di denaro e assunzioni, dal gruppo criminale guidato da Michele Bruni, alias Bella bella, e dal clan Rango-Zingari.