Orrore a San Ferdinando, scoperto nel mare un cadavere in stato di decomposizione

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato al largo del mare di San Ferdinando. Il corpo è stato avvistato un bagnante che ha dato subito l’allarme, chiamando i carabinieri e la capitaneria di porto.

Il cadavere è stato trovat dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le indagini sono coordinate dlla Procura della Repubblica di Palmi diretta dal procuratore Ottavio Sferlazza.

Si teme che si possa trattare di un giovane sparito nell’ottobre del 2018, originario di Filandari, Francesco Vangeli, e si teme che sia stato ucciso e buttato al mare per far sparire il corpo, ma l’impetuosità del mare, ha fatto emergere il corpo e si spera con esso, anche la verità.