La risonanza, una Akieva, capace di proiettare un campo magnetico della potenza di 1,5 Tesla, in funzione già dalla fine di giugno, ha già notevolmente ridotto i tempi della lista d’attesa unica con l’Asp di Cosenza.

La potenza del campo magnetico, inoltre, consente l’impiego diagnostico per le indagini neurologiche.

Da oggi entra anche in funzione il nuovo impianto di osmosi: dopo venti anni, va in soffitta il vecchio impianto, che nelle scorse settimane aveva creato disagi ai pazienti, in trattamento dialitico.

Il nuovo impianto, di ultima generazione, acquistato in tempi record dal precedente managment guidato da Achille Gentile, rappresenta un sistema di alta qualità per la depurazione delle acque impiegate nel trattamento emodialitico e che contribuirà a migliorare il servizio sia in termini qualitativi che quantitativi.

A breve entrerà in funzione anche la nuova TAC, già installata e collaudata: sono in fase di ultimazione le attività di schermatura protezionistica dei locali.