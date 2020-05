Poste italiane rende noto il calendario per il pagamento delle pensioni del mese di giugno In Calabria ritiro possibile da oltre 360 Postamat per chi ha scelto l’accredito. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli Uffici Postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico. Gli over 75 possono delegare al ritiro i Carabinieri