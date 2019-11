SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – Furibonda rissa con botte da orbi tra tifosi del Palermo a pochissimi secondi dalla fine del primo tempo di Palmese-Palermo giocata al “Lopresti” di Palmi ieri, domenica 17 Novembre 2019.

Per motivi non ancora definiti ma probabilmente futili, è scoppiata una rissa fra alcuni tifosi rosanero che, con il trascorrere dei minuti, ha coinvolto alcune decine di tifosi tutti del Palermo.

Una scena brutta da vedere considerato che al termine della rissa alcuni tifosi del Palermo sono rimasti feriti al volto nonostante l’immediato intervento in massa delle forze dell’ordine che sono riusciti, non senza difficoltà, a riportare la calma nel settore riservato alla tifoseria del Palermo arrivata a Palmi per seguire la capolista.

Da escludere, in ogni caso, che la rissa sia stata originata da frizioni con i tifosi neroverdi della Palmese che si sono limitati a fischiare i palermitani per quanto stava accadendo.

Situazione ritornata alla normalità all’inizio del secondo tempo soprattutto grazie al presidio degli agenti delle forze dell’ordine che hanno presidiato il settore riservato ai tifosi ospiti.