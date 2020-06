Ci sono altri due di coronavirus a Palmi. L’annuncio è stato dat dal Comune che ha scritto, “Siamo stati appena informati del fatto che, purtroppo, due soggetti entrati in contatto con i due casi precedentemente accertati sono risultati positivi al coronavirus. I due uomini si trovavano già in regime di isolamento domiciliare e risultano al momento asintomatici. Rinnoviamo l’invito a non creare allarmismi, a comportarsi in maniera responsabile utilizzando i dispositivi di protezione personale e a ritenere attendibili le notizie provenienti dalle sole fonti ufficiali, come questa pagina, quella del sindaco Giuseppe Ranuccio e quelle diffuse per mezzo del l’app LibraRisk”.