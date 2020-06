Con un post sulla sua pagina persona Facebook, il sindaco di Palmi annuncia che sono stati analizzati oltre 300 tamponi e sono risultati tutti negativi, gli ultimi 70 circa un’ora fa.

Questo il post del sindaco, “Altri 70 negativi.. abbiamo quindi superato i 300 tamponi giá analizzati e sono tutti negativi. Sempre prudenti ed equilibrati, ma sempre più fiduciosi. Forza Tonnara Forza Palmi.”

Ricordiamo che la Tonnara di Palmi è soggetta ad un’ordinanza di chiusura per quattro giorni, emanata dalla Regione Calabria e che scadrà venerdì prossimo nel primo pomeriggio. A causa di due persone risultate positive provenienti dall’Emilia Romagna, i quali venendo a contatto con altre persone hanno contagiato nove positivi nella sola Palmi e altri come uno a Rizzicon e un docente a Nicotera.

Oggi il bollettino regionale della Calabria ha dato la notizia che siamo ritornati a zero positivi.

(GiLar)