Di Rosa Fameli Foti

Palmi, in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Soccorso, nasce il Concorso “Arte Effimera per Maria”, organizzato dall’Ass. culturale Ecale di Palmi (Rc), di cui il presidente è Roberto Filippone, vice presidente Salvatore Repaci. L’associazione Ecale è divisa in tanti gruppi i quali si occupano ognuno di un settore. La commissione dell’infiorata composta da: Filomena Gambettola responsabile, Enza Barone segretario. Poi un team di sole donne tutte volenterose: Mery Bova, Roberta Rizzitano, Mimma Barone, Graziella Mazzaferro, Enza Romola, Cettina Pugliese, Mariarosa Barone, Teresa Loiercio, Anna Bagalà. Quest’anno ogni gruppo partecipante proveniente da tutta la Calabria, poteva realizzare opere nate dalla propria fantasia ed estro artistico, oppure poteva rifarsi ad opere di artisti famosi. In ogni caso dovevano esprimere sentimenti legati alla fede Cristiana, e sani valori. La giuria apposita si è occupata di valutarli. Ovviamente dato il tema legato alla Madonna, si richiedeva la figura di Maria in primo piano. La manifestazione si è svolta durante la notte Bianca del 3 agosto 2019 e si è protratta sino al 5 agosto 2019 alle ore 22 con la proclamazione del vincitore. Iniziati così giorno 3 agosto 2019, dei bellissimi capolavori sulle strade cittadine palmesi, creati sapientemente da mani esperte con fiori ed altri materiali. Evento in collaborazione con il comune di Palmi, assessorato Turismo e Spettacolo. Presidente di giuria Monsignor Francesco Milito Vescovo della diocesi di Palmi e Oppido Mamertina. Anche la Proloco Taurianova Nel cuore ha preso parte alla nottata, con il bozzetto realizzato dai soci della Proloco, traente la Madonna con il bambino. A seguire il gruppo artistico Sogni Floreali con un’opera particolarissima, la Madonna che abbraccia il mondo ed i suoi figli. La classifica finale vede sul podio il Laboratorio Artistico di Gallico Marina con numero 77, guidati dalla prof. Antonietta Iorfida, secondo posto “Sogni Floreali” di Fabiana Andronaco di Palmi num.72, il gruppo “Antheja” di Mario Augimeri sempre Palmi num.60, quarto classificato “Laudamus” di Claudia Altomonte di Gioia Tauro num.59, quinto classificato “Proloco Taurianova nel Cuore” di Bellantoni Francesco (Taurianova) num.55, ed ultimi arrivati “ Parrocchia Maria Santissima del Rosario di Palmi (Mariarosa Prestileo) num.52. La giuria era composta da: Gabriella Bonasera, Sabrina Esposito, Sabrina Romei, Beatrice Zoccali, Stefano Monterosso, Antonio Cerra, Giuseppe Cricrì, Wladimiro Maisano; votazione anonima hanno valutato il tutto con voti da 5 a 10. L’associazione Ecale ha lavorato per circa due mesi per l’organizzazione al concorso stesso fornendo ad ogni associazione partecipante la stampa gratuita del loro disegno di 6 metri per 4. Donati un bugget minimo a tutti i gruppi per le spese necessarie ad affrontare il bozzetto, oltre che assistenza, accoglienza, ossia cibo e bevande gratuiti. Giorno 5 agosto 2019 durante lo svolgimento della processione dedicata alla Madonna del Soccorso di Palmi, si è svolta la premiazione, con l’introduzione del sacerdote ed un giurato. Successivamente alla premiazione, torta finale e rinfresco per festeggiare i vincitori insieme al sacerdote Enzo Idà.