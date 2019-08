È morto ieri sera all’ospedale di Reggio Calabria, il papà dei funzionari di polizia Rocco e Giuseppe Simone . Il funerale di terra’ lunedì 12 agosto alle ore 16,30 alla Concattedrale San Nicola . La famiglia Simone invece terrà il lutto presso la casa funeraria “la concordia “ in viale Rimembranze a partire da oggi dalle 17,00. Rocco e Pino Simone recentemente hanno preso in mano la società calcistica della Palmese. Un impegno gravoso, ma il loro amore per i colori della palmese vanno aldilà di qualsiasi sacrificio. La redazione di Approdonews si associa al dolore della famiglia Simone.