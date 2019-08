di Rosa Fameli Foti

Nella giornata del 16 agosto 2019 è avvenuta la calata del “Cippo”, proprio in coincidenza della festa di San Rocco. La calata non è altro che il trasporto del basamento sul quale sarà allestita la struttura della Varia; la fase d’addobbo è stata assegnata al maestro “Enzo Simonetta”, responsabile artistico della cartapesta e non solo. U’ cippu sarà allestito con le varie bandiere rappresentanti le corporazioni: artigiani, contadini, marinai, carrettieri e bovari. Manca solo l’elezione del padreterno e animella. Il presidente del comitato Varia Saverio Pititto : < < siamo contenti e con la solita passione e l’impegno volontario di oltre 100 persone, restiamo in attesa del grande giorno della scasata del 25 agosto 2019>>. La mattinata si è svolta in modo regolare con il trasporto del cippo da piazza 1° maggio verso monumento Cilea; la piattaforma, trainata da portatori, sotto l’osservazione attenta dei capi corda. Sopra il basamento troviamo:il Sindaco Ranuccio con la bandiera tricolore al fianco, un rappresentante staff tecnico ebanista Pasquale Foti, Natale Princi, imprenditore di Delianova (Rc) colui che ha donato il legname servito per la costruzione del nuovo basamento, e l’artista Enzo Simonetta. Nel primo pomeriggio sono partiti i preparativi dedicati agli spinati: tantissimi fedeli devoti al Santo mettono spine sul capo, per ringraziare o per chiedere una grazia. Da sempre la quantità delle spine varia in base al caso, è puramente soggettivo; più grossa è la richiesta, maggiori sono le spine! Poi tanti doni in cera (ex voto) posti sul pavimento della chiesa di san Rocco. Delle vere e proprie mini sculture di cera, raffigurante il caso di ognuno: un cuore, un bambino, un piede, una mano, occhi, la laurea, case, ecc. Le richieste fatte a San Rocco sono infinite e diverse. Non tutti sanno che questo Santo è rinomato per le sue forti e potenti capacità di guarigione, di cui ha dato prova durante il periodo in cui è vissuto. La festa è un evento religioso e civile, e si svolge annualmente a Palmi il 16 agosto. È l’evento più importante della città, uno dei più importanti della Calabria, nonostante il Santo patrono sia San Nicola. Molti anni fa era l’unica festa in piena estate, quindi un momento di unione tra i palmesi residenti e non. L’evento richiama migliaia di fedeli da tutti i centri vicini e dalla città metropolitana di Reggio Calabria; fa registrare il ritorno in città di numerosi emigrati. La festa è elencata dall’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia di Romatra tra le feste principali d’Italia, ed è rinomato anche per il «corteo degli Spinati». L’Istituto centrale opera per la valorizzazione, in Italia e all’estero, dei beni culturali “demo etno antropologici” materiali e immateriali, italiani e non italiani, e promuove attività di studio, ricerca e divulgazione del patrimonio. Il corteo negli anni ha ricevuto l’attenzione di emittenti televisive e quotidiani nazionali come Rai Uno, Rete 4, TV2000 e La Stampa. Svariati documentari, articoli sulla festa. Nel 2010 Poste Italiane ha celebrato l’evento con un annullo filatelico speciale. La storia del culto cittadino verso san Rocco, si presume che risalga, alla fine del XVI secolo poiché è testimoniata, nella visita pastorale ex limina del vescovo della diocesi di Mileto, Marcantonio Del Tufo nell’ottobre 1586, l’esistenza in città e di una chiesa di san Rocco. Del 12 maggio 1623 è un breve apostolico di Papa Gregorio XV relativo agli altari privilegiati, in cui è detto che in Palmi la chiesa di san Rocco veniva regolarmente officiata da cinque sacerdoti. Il terremoto del 1908 recò gravi danni alla chiesa del santo. Pertanto la statua di san Rocco fu collocata in una cappella in legno e lamiere che, sconsacrata, tuttora esiste nella stessa piazza, mentre fu ricostruita in muratura e legname nel luogo primitivo la chiesa dell’Immacolata, dov’era quella di San Rocco. La statua realizzata in legno di tiglio con stucchi per modellare i particolari, è di autore sconosciuto e si presume risalga quanto meno al XVII secolo. L’autore si presume sia stato di scuola napoletana. Tornando ai festeggiamenti, la processione è stata resa monca, sia per la durata che per la presenza di devoti. Molti anni fa il corteo era più lungo e veniva trasportato in altre zone; oggi dura molto meno; questo in seguito all’ordinanza del Vescovo Francesco Milito della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi. Statua trasportata in modo egregio da portatori all’altezza della situazione; direzione: chiesa del Rosario. Subito l’inversione di marcia, il santo viene fatto ripartire con obbiettivo finale: piazza San Rocco. Una processione durata poco più di due ore, partita alle ore 18.00 dalla chiesa dell’Immacolata, segnalata da tre botte di cannone, come tradizione. Ceri accesi e piedi scalzi, tanta fede e tantissime preghiere. Piazze bellissime, tutte addobbate con luminarie, e in piazza Primo maggio arricchite da luci musicali. Spettacolo canoro finale in piazza primo maggio, offerto dal Comitato San Rocco e fuochi pirotecnici ricchi e scoppiettanti, hanno chiuso la cornice di una festa assai sentita e attesa. Arrivederci al prossimo 16 agosto… W san Rocco!

Un canto tipico riecheggia e parla della Statua:

«A li pedi di Santu Rroccu,

e nu bellu cagnolu nci stà,

Santu Rroccu di la Francia,

Fatindilla la carità.»