Di Rosi Fameli Foti

Palmi (Rc) – sabato scorso a Palmi presso l’Auditorium della Parrocchia Santa Famiglia di Palmi, si è svolta l’opera in vernacolo “La Vita di Cristo”. Scritta e musicata da Damiano Tripodi, regia di Salvatore Panetta. Musiche eseguite dall’Orchestra lirico sinfonica “Francesco Cilea” di Palmi, guidata dal M° Andrea Francesco Calabrese. La storia ripercorre tutti i passi della vita di Gesù. Dall’annunciazione, la nascita, la crescita fino alla Resurrezione di Cristo. Attori cantanti professionisti e non, si sono alternati, presentati dalla voce di Vladimiro Maisano. Quest’ultimo Assessore alla Cultura e spettacolo del Comune di Palmi, in rappresentanza del Sindaco Giuseppe Ranuccio, assente giustificato. Le musiche curate dal maestro Andrea Francesco Calabrese, che ha arrangiato magistralmente il tutto. Presente alla serata sua Eccellenza Monsignor Francesco Milito, portavoce della Diocesi di Oppido Mamertina Palmi. Sua Eccellenza è rimasto positivamente colpito del progetto: “quando l’autore me ne ha parlato chiedendo che la Diocesi se ne facesse carico, ne ho chiesto il testo. Ho potuto rileggere il tutto, e ho dato il mio consenso. Ho detto a Damiano Tripodi che dedicare del tempo agl’altri è sempre un benemerito. Lui mi ha risposto – Ma voi non sapete quanto tempo dedica a me il Signore- La vita di Cristo è un dialogo rivolto a tutti. Anche l’intreccio tra musica sinfonica e canzoni in dialetto, è stata una scommessa riuscita e comunque una novità”. Il Regista Panetta ha sottolineato: “manifestazione che trasmette una grande forza emotiva, grazie alla musica. Questo è un linguaggio immediato che penetra nel cuore delle persone. Damiano ha scritto un testo molto pregnante che ha saputo unire la musica, il dialetto e il mistero di Cristo”. L’autore Damiano Tripodi: “sono molto contento del consenso del pubblico, che ha apprezzato. Ringrazio tutta la squadra che ha lavorato con me. Io l’ho soltanto scritta, loro hanno saputo plasmare l’opera. I cantanti e l’orchestra mi hanno trasmesso una forte emozione”. I protagonisti della Vita di Cristo sono: Damiano Tripodi (autore), Salvatore Colosi (Gesù), Pasquale Foti (Giuseppe), Domenica Puntillo (Maria), Beppe De Francia (narratore), Ninì Greco- Luigi Pellegrino- Peppe Cricrì (Re Magi), Peppe Cipri (angelo e diavolo), Annamaria Panetta (Veronica), Gina Giacoia- Rita Logiacco- Natalìa Fedele (le donne di Gerusalemme), Rocco Greco (il Circeo). Tutti rigorosamente in costume d’epoca curati nei minimi dettagli dalla moglie dell’autore, Damiano Tripodi. L’evento è stato organizzato dalla Diocesi di Oppido Mamertina Palmi, con il patrocinio gratuito del Comune di Palmi e Regione Calabria. Reduce di commedie come i Promessi Sposi, ed altre realtà che hanno reso noto il nome del giornalista Damiano Tripodi. Editore di un giornale che ha segnato un solco indelebile nel nostro territorio, parliamo di “La Piana”. Garantite da Tripodi altrettante repliche per “La Vita di Cristo”, visto il grande successo avuto a Palmi.