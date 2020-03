Duro provvedimento del sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio che con un’ordinanza emessa stamani vieta nei fatti sia le passeggiate che l’attivitrà sportiva all’aperto se non comprovate da certificazione medica.

L’emergenza Coronavirus e i casi scoppiati in queste ore nella Piana stanno mettendo a dura prova la prevenzione alla salute ed è per questo che il primo cittadino ha ritenuto opportuno provvedere alle maniere più restrittive.

ORDINA

1. Con effetto immediato e fino alla fine dello stato di emergenza nazionale, il

divieto assoluto di passeggio e attività sportiva, anche singolarmente svolta e non

rientrante tra le situazioni di necessità espressamente indicate nei D.P.C.M. 8, 9 e

11 marzo 2020 ed ulteriormente evidenziate nella circolare del Ministero

dell’Interno n. 15350/ 117(2)/U ff II I- Prot.Civ. del 12.03.2020, nei siti

sottoindicati:

 Lungomare Costa Viola, località Tonnara, Pietrenere, Scinà, Ciambra;

 Località Motta e Marinella (si rammenta che la strada è già inibita alla

circolazione pedonale e veicolare a seguito di frana) a partire

dall’intersezione con la strada Palmi Stazione;

 Monte Sant’Elia a partire dalla SS18 (compresa la pineta).

L’attività motoria e/o sportiva all’aperto è ritenuta “necessaria” ove sia

comprovata da certificazione medica.

ordinanza Palmi