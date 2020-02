Al prossimo Consiglio comunale di Palmi, che si terrà il 25 febbraio alle ore 18, il Circolo Armino presenterà:

– un’interpellanza al sindaco perché venga reso pubblico il bilancio della Varia 2019, con evidenza delle fonti del finanziamento e di tutte le spese sostenute;

– una mozione per onorare con una targa, in occasione del 75° anniversario della Liberazione, i caduti palmesi nella guerra di Liberazione;

– una mozione per contrastare la prevista riapertura della discarica di rifiuti solidi urbani in località La Zingara di Melicuccà in quanto espone al rischio dell’inquinamento del Vina che dà acqua alla nostra città, a Melicuccà e a Sant’Anna di Seminara.