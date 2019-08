“Ciao, come stai? Che facciamo ci prendiamo un caffè?”, “Certamente”. Arrivati al primo bar, la barman molto irritata per lo stress e un apparente disagio risponde, “Non possiamo fare caffè perché manca l’acqua dalle tre di notte”. In un altro locale, poco dopo, la stessa situazione con la stessa risposta. Clienti e turisti che entrano vigilia di Ferragosto, una località balneare e quindi turistica. Una città colma di bancarelle perché fino al 25 agosto ci sono una serie di festività. Arrivano da ovunque, artisti di ogni genere e di fama internazionale.

Siamo a Palmi e stamani nella città della Varia e anche di San Rocco, alla viglia di Feragosto non c’è acqua, c’è stato Totò Schillaci, Pippo Franco, ci sarà Giancarlo Giannini, Luca Carboni, Mario Biondi e tanti altri, ma l’acqua non c’è, non è ancora arrivata. C’è in compenso molta acqua di mare che a tratti è limpida e poi diventa torbida e schiumosa con galleggiamenti di oggetti marroni non meglio identificati.

Abbiamo anche provato a cercare nel sito web del Comune, ma non c’è traccia del disagio che noi stessi stamani a Palmi, siamo stati testimoni dalle 8.30 fino alle 10, poi il caffè l’abbiamo preso a Reggio Calabria in quanto dovevamo andare per altre questioni. Però alla Tonnara c’è il “Vertical Summer Tour”, si balla e spero dopo che si sudi ci si può fare anche una doccia e un bagno nel mare pulito.

Infine, abbiamo chiesto in giro, ma non sappiamo se è attendibile in quanto con i “si dice” non si vincono le guerre, che c’è stato un guasto nell’acquedotto sito nella vicina Seminara. Per il resto, se l’acqua non c’è, non solo la papera non galleggia, e i caffè non si servono!

Sperando che nel frattempo il disagio sia stato ripristinato e sia tornato il sorriso sulle labbra dei palmesi.

(GiLar)