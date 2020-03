Dallo scoppio dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha visto susseguirsi una

serie di decreti d’urgenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri atti a contrastare la

propagazione del virus, la Polizia Locale di Palmi diretta dal Dr.Francesco Managò, in sintonia con

l’indirizzo del Sindaco avv.Giuseppe Ranuccio, ha messo in campo tutte le forze disponibili per

servire la propria comunità e garantire il rispetto delle regole e la rigorosa applicazione della legge.

Tutto il personale è stato richiamato dalle ferie e lavora giorno e notte affiancando le forze

dell’ordine statali per far si che le norme dei DPCM vengano rispettate, anche a rischio della propria

incolumità personale e con limitati dispositivi di protezione individuali. Le pattuglie controllano la

gente che cammina per strada a gruppi, incurante dei divieti, vanno a rintracciare i soggetti rientranti

dalle zone a rischio epidemiologico che si autodenunciano o quelli che vengono segnalati dai cittadini

per notificargli l’Ordinanza della Regione Calabria che li pone in quarantena, intercettano quelli che

vengono segnalati come “soggetti a rischio” per avviare le procedure sanitarie di verifica.

L’eccellente lavoro che gli agenti stanno compiendo è evidente e i risultati sono incoraggianti. Ad

oggi 10 (dieci) soggetti sono stati sottoposti a quarantena, unitamente ai nuclei familiari conviventi,

previa notifica delle Ordinanze nn.3 e 5 della Regione Calabria in quanto provenienti dalla Regione

Lombardia o dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e

Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Priorità è stata poi impartita sulla verifica del rispetto dei DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 che vietano

gli assembramenti pubblici, le uscite dalla propria abitazione ingiustificate e immotivate, i bivacchi in

giro, nonché la sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti non

alimentari e dei servizi non essenziali. Nel solo pomeriggio di ieri sono state messe in campo tre

pattuglie, con sette uomini, che hanno passato al setaccio gli esercizi pubblici, eseguito posti di

blocco e controllo della circolazione, identificato le persone trovate in giro a bivaccare senza motivo.

Le attività commerciali controllate sono state 55 (cinquantacinque), 33 (trentatre) le persone

identificate, alcune delle quali hanno fornito motivazioni e attestato, con autocertificazione, lo stato

di necessità. Le certificazioni sono state inoltrate alla Prefettura. Purtroppo ben 16 (sedici) persone

si trovavano in giro immotivatamente o in violazione del divieto di assembramento e per questo sono

state deferite all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art.650 codice penale e 1(una) attività

commerciale è stata segnalata all’autorità amministrativa. Il bilancio di una sola giornata è più che

positivo. I controlli della Polizia Locale continueranno incessantemente al fine di garantire la

sicurezza del nostro territorio e dei nostri concittadini.