di Fameli Foti Rosa

Evento letterario a Palmi. Presentano Erika Cunsolo, giornalista tv, e Viviana Minasi, giornalista. In platea l’Assessore Wladimiro Maisano, del comune di Palmi. Interagisce il famoso attore Alberto Rossi di Rai3, da un Posto al Sole. Grande soddisfazione dell’autore Domenico Antonio, che scusandosi con il pubblico presente, saluta tutti, invitandoli a cercarlo in libreria. Minasi autore televisivo Rai, presto sui palinsesti con un nuovo programma, Frontiere, lo ricordiamo per l’evento estivo dedicato alla sua cara mamma, Caterina Paladino Minasi, poetessa palmese. L’evento ha colorato le sere d’estate dal 2010 al 2015, presso l’anfiteatro in località motta. “La Notte dei Sospiri”, andata in onda in Rai. Ha visto sfilare tanti cantanti famosi come Simone Cristicchi, attori del cinema italiano come Ricky Tognazzi; ma anche tanti presentatori Tv noti come Giletti. Il libro, edito da L’Erudita con prefazione di Raffaele Morelli, copertina di Milo Manara, noto grafico internazionale. Disponibile nelle principali librerie, e negli store online via web. Alcuni passi vengono letti dalla voce calda del famoso attore Alberto Rossi. Direttamente da Rai3, la nota trasmissione tv “Un posto al Sole”, Alberto ci rilascia le sue prime considerazioni della serata: “Bella sensazione, è la seconda volta che presento insieme a Domenicantonio il suo libro; contento orgoglioso di averlo fatto, soprattutto nella sua terra.

Questa terra che sto scoprendo straordinaria. Sto continuando a conoscere meglio Domenicantonio; grande professionista, grande scrittore al quale veramente auguro ogni bene, nonostante il periodo storico nel quale, come ha detto lui si legge molto poco, però Comprate il Libro, Comprate il Libro, Comprate il Libro!! Le poesie ci devono accompagnare secondo me. Un libro di poesie sul comodino ci deve sempre stare; ma non uno di quelli che uno non legge, perché tutti abbiamo un libro sul comodino e solo l’uno per cento il libro lo legge. Cerchiamo di leggerlo tutti quanti. La presentazione è andata molto bene, libri terminati in pochi minuti, firmo copie da applauso, forse ne faremo molte altre. Vi saluto caldamente, ovunque mi vediate, mi leggerete, mi ascolterete, in tutti i canali social, un caro saluto a tutti. Vi voglio bene”.

Minasi l’autore risponde: “Palmi è la mia terra che scorre dentro le mie vene, e quindi l’accoglienza di Palmi è stata speciale, unica come mi aspettavo. Tanto affetto, tanto amore e tanta attenzione, in questa presentazione in villa Mazzini oggi. Abbiamo parlato di attenzione delle parole, attenzione per i sentimenti, e Palmi ha risposto alla grande. Io sono qui, sono tornato dopo un anno, questo è il luogo del cuore, bisogna sempre tornarci a Palmi, perché non ce ne siamo mai andati veramente da qui. Tutti noi, che siamo emigrati fuori, non ci siamo mai staccati veramente da questo paese, questa è una cosa a cui tengo. Sono disponibile a riproporre “La Notte dei Sospiri”, aspetto la chiamata di chi di dovere, noi siamo disponibili. Il libro che ho presentato quest’oggi contiene poesie con argomenti a cui siamo tutti legati: come l’erotismo, la passione, i sentimenti la cucina soprattutto. C’è il cibo, c’è molta Calabria, ci sono le melanzane. Sono ben 31 poesie scritte da me. Spero di ritornare presto qui a Palmi con la notte dei Sospiri, così potrò rilanciare anche le poesie di mia mamma, e porterò molti artisti con cui collaboro da anni”.

Presente la dott.ssa Cettina Minasi, assistente sociale del Comune: “Non sono solo una fan ma anche prima cugina, figli di due fratelli. Sono felice di essere qui alla presentazione di questo bel libro. Sono contenta di rivederlo dopo tanto tempo, perché Domenico manca spesso da Palmi e quando può viene a trovarci”. Il dott. Minasi ricorda i suoi prossimi impegni in Rai: “Sarò con Franco di Mare, il 16 settembre 2019, con il nuovo programma che si chiama “Frontiere”. Approfondimenti sulla cronaca, sull’attualità, una novità nel palinsesto di Rai1, un format culturale”.