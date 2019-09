Post sulla pagina Facebook del Comune di Palmi

Nella giornata di ieri abbiamo reso pubblico il bando di gara per l’affidamento in concessione a terzi di 14 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Quello per l’assegnazione dei beni confiscati alle mafie è un obiettivo per il quale ci siamo impegnati sin dal primo momento e questo bando è il risultato del tanto lavoro profuso. Restituire alla pubblica fruizione ciò che è stato ottenuto con la prepotenza tipica dell’agire criminale, e quindi sottratto alla pluralità dei cittadini, ci riempie di orgoglio. I beni frutto del malaffare, della prevaricazione e dell’attività mafiosa torneranno presto nelle mani della collettività, per una piena valorizzazione a fini sociali e culturali. I dettagli del bando, la locazione e le caratteristiche dei beni, i requisiti per la partecipazione e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Comune di Palmi, al link: http://www.comune.palmi.rc.it/index.php…