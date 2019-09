Di Rosa Fameli Foti

Sabato 31 agosto 2019, ai piedi del Monumento all’Emigrante, sito nella rotatoria antistante il liceo “N.Pizi” di Palmi (Rc), si è svolta la Premiazione dell’Animella Varia 2019. Dalle mani del Sig. Sgrò Santo, insieme a sua moglie Carmela Sgrò, rappresentanti dell’Ass.ne Palmesi nel Mondo, è giunto un dono per Maria Pia Caminiti. La prescelta, colei che ha sfilato quest’anno in cima al carro votivo della Varia (del Cavalier Giuseppe Militano, ideatore della Varia Meccanica edizione 1900) è stata premiata dall’Associazione Italiana dei Palmesi residenti a Sidney Australia, con un quantitativo di ben mille dollari australiani. Questa somma raccolta dai palmesi all’estero, lontani con il corpo, ma vicini con il cuore alla piccola bambina, è la giusta ricompensa al suo coraggio. Ovviamente la festa come tutti sapranno rappresenta l’Assunzione di Maria in cielo. Presenti all’evento il Sindaco Giuseppe Ranuccio, il Presidente del Comitato Varia 2019, Saverio Petitto, e l’imprenditore palmese Demetrio Crucitti, della famiglia Gran Hotel Stella Maris. La cerimonia viene aperta dal Presidente Petitto, che dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito, molto speditamente passa la parola al Sindaco, ricordando che tra non molto ci sarà un momento speciale in sala Consiliare, sia per fare il reso conto della festa e sia per ringraziare tutti i collaboratori. Saverio Petitto: < >. Prende la parola il Sindaco Giuseppe Ranuccio :< >. Il sig. Sgrò Santo prende la parola e passa ufficialmente alla premiazione: < >. Il sig. Demetrio Crucitti come rappresentante dell’Associazione in Italia risponde: < < Ringrazio il Sindaco, tutta l’Amministrazione Comunale, ma in modo particolare l’Associazione che rappresento qui in Italia. Sostanzialmente hanno assolto la richiesta che abbiamo fatto noi, come associazione qui a Palmi, per dare un riconoscimento alla bambina prescelta come Animella, come tradizione vuole. Intanto volevo fare le congratulazioni al Sindaco ed al Presidente della Varia per la buona riuscita della festa. Vorrei invitare ufficialmente il Sindaco e l’Animella, nonché il presidente della Varia, il venticinque ottobre 2019, faremo una grossa manifestazione a Sidney. Sono tutti invitati, e se vorranno venire a trovarci ne saremo lieti. Noi da parte nostra a Palmi abbiamo fatto tante cose, ma abbiamo scelto questa città perché è il capoluogo della Piana. Faremo sicuramente tante cose ancora, ne sono certo. Ma devo salutare il Presidente Toni Bagalà in Australia, che ha scelto Palmi per posizionare la statua qui presente. Noi dobbiamo sempre difendere i nostri valori, le tradizioni, e questa statua li rappresenta bene. Ringrazio nuovamente il nostro giovane Sindaco, che ha saputo davvero coadiuvare sia nella politica che nel sociale, le sue capacità, in modo impeccabile >>. Il dott. Petitto: < < la premiazione è stata bella, specialmente per dare dignità a questo monumento; una Cerimonia sobria ma intensa. Io sono molto contento del bel legame che si è creato con il Sindaco ed il Comune. Palmi se vuole ce la fa >>. La famiglia di Maria Pia Caminiti, prende la parola e ringrazia la mamma Rosanna Cannizzaro: < < è stato per noi un momento inaspettato, anche se eravamo a conoscenza di questa associazione in Australia, poiché abbiamo numerosi parenti che abitano lì. Posso dire che questo gesto ci ha commossi, ci ha emozionato, siamo davvero emozionata! Un ringraziamento a tutti gl’amici australiani nel mondo, al presidente dell’associazione Tony Bagalà e grazie veramente di cuore. Saluto i miei parenti in Australia, da parte mia, di mia figlia l’Animella Maria Pia, di mio marito e di mio padre; noto a tutti come costruttore di Lira Calabrese Carmelo Cannizzaro>>. Il sig. Sgrò Santo incontra il cantautore Pasquale Foti e la figlia Aurora, autore della canzone dedicata alla Varia dal titolo “Viva la Varia”: < < Ringrazio il sig. Foti e sua figlia, per avermi omaggiato di questo Cd e spero di poterlo incontrare se possibile anche in Australia. Sono molto legato a questa festa, e prometto che metterò questa canzone in diffusione per farla sentire a tutti i nostri soci calabresi all’estero. Sono felicissimo e grazie ancora>>. L’artista Foti Pasquale ricambia i saluti e ringrazia, con l’augurio di poterli andare presto a trovare in Australia: < < Auguro a tutti voi che la mia voce, abbinata alla mia musica, insieme a quella di mia figlia Aurora, possa in qualche modo portare un po' di allegria in Australia. Comprendo quanta possa essere forte la nostalgia, e con questo CD voglio omaggiare tutti voi, con la speranza che porti un po' di gioia e spensieratezza. Saluto tutti sentitamente>>. Il sig. Crucitti, in merito al gemellaggio con gl’amici emigrati: < < io sono un uomo che ha fatto sempre del bene. Questo legame con il sig. Sgrò, e con tutti loro in Australia, è nato perché vedo in quella terra la vera Calabria, quella degl’anni cinquanta. In Australia ci sono i veri Calabresi, quelli con i giusti valori; loro hanno affrontato grossi sacrifici per noi, e li ringrazio a tutti. Sono loro che hanno dato lustro alla nostra terra. Loro sono andati lontano, obbligati dal mancato lavoro, e quindi si sono strappati la Calabria dal cuore, hanno fatto lavori molto umili, sempre per la nostra terra e per elevarsi anche socialmente. Pensiamo che solo a Sidney abbiamo più di cinquemila presenze di Calabresi, specialmente della piana, a rappresentanza dei 33 comuni di cui è formata. Questo piccolo gesto fatto oggi a Maria Pia, non tanto la somma, ma un monito importante, perché loro hanno sempre un pensiero rivolto alla nostra città. Forse siamo noi che non pensiamo a loro; dovremmo considerarli come fratelli, e in particolare quando vengono qui in Italia, dovremmo portare conforto e solidarietà, passando qualche ora in loro compagnia>>.

La comunità palmese a Sidney è numerosa; basti pensare che nel 2016 ha reso possibile la posa della statua a Palmi(Rc) raffigurante l’emigrante; dedicata a tutte le persone che sono dovute partire e lasciare la propria amata terra di Calabria. Quale figura emblematica, poteva meglio rappresentare i palmesi nel mondo? Ovviamente il simbolo della classica famiglia, composta da padre, madre e prole, senza dimenticare la mitica valigia di cartone; ai loro piedi il mondo, quello che hanno affrontato in cerca di fortuna. La stele marmorea posta sull’opera, riporta il logo del comune di Palmi, ed una dedica molto toccante: “Questo monumento è dedicato a tutti i palmesi emigrati sparsi nel mondo. Una testimonianza dei loro sacrifici, e una verifica del loro coraggio, lasciare la terra nativa per creare un futuro per i loro figli e le prossime generazioni. Senza mai scordarsi della nostalgia, dell’amore e dell’affetto verso le radici materne della città di Palmi”. Questi versi sono stati scritti dal prof. Mario Bagalà, fondatore e rappresentante degli emigranti palmesi. Il presidente dell’associazione è il sig. Antonio Bagalà, vice presidente Surace Vincenzo (residenti a Sidney) e l’imprenditore Demetrio Crucitti delegato in Italia, che li rappresenta. Alla costruzione della Statua dell’Emigrante ha contribuito il Gran Hotel Stella Maris di Palmi; inaugurazione fatta il giorno 28 agosto 2016. Presente il Sindaco all’epoca, Giovanni Barone, anche se il progetto era stato consegnato durante l’amministrazione Gaudio. Parla Sgrò: < < Noi abbiamo lavorato tanto, continuamente per portare questo progetto a Palmi, una missione ciclopica che ha girato il mondo. Dopo aver preparato tutti i progetti, una prima lavorazione è stata fatta in Cina, poi la statua è stata portata via mare in nave in Italia, sbarcata a Gioia Tauro, poi terminata a Palmi. Tutto questo a sigillo dell’amore che portiamo nel cuore nei confronti della nostra amata terra Palmi: la terra della nascita, la parte del mondo dove conserviamo i ricordi più belli. Rammento a tutti gli amici che vogliono contattarci, possono farlo con il sito www.palmesinelmondo.com . La nostra associazione per la maggiore è formata da palmesi, ma ci sono tanti Calabresi di altri paesi vicini come: Seminara, Sant’Anna, Rosarno ecc. Ringrazio ancora il Sig. Crucitti, perchè tra l’altro è stato anche in Australia; si è creata una bella amicizia. Una parte viva e pulsante di Palmi è in Australia, penso che sia giusto dirlo. Quindi il 25 ottobre 2019 faremo la festa dedicata agl’ Emigranti, vi attendiamo numerosi con affetto per festeggiare tutti insieme>>.