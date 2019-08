Di Rosa Fameli Foti

Il McFlurry Vertical Summer Tour, fantastica tre giorni 13/14/15 agosto 2019 a Palmi (Rc) organizzata dall’Assessorato allo Sport e Turismo, sta infervorando la costa viola con musica, sport e divertimento. Villaggio itinerante che si fermerà nelle più belle spiagge d’Italia; sarà a Palmi fino al 15 di Agosto. Previsto per il giorno di ferragosto l’arrivo di Chicco Giuliani direttamente da Radio DeeJay: la sua entrée porterà tanta allegria e gadget; arrivo previsto per le 17.30. Durante il Vertical Summer tante attività socio sportive, anche un torneo di Beach Volley, gratuito che terrà accesi i pomeriggi di questa bella estate palmese. Poi test drive Fiat, con la possibilità di fare una prova su strada delle vetture più vendute dalla casa automobilistica nazional torinese: la classica icona 500 con logo Vertical Summer e sponsor, più le due versioni L e X più recenti. Previsti giochi in spiaggia last minute con premi interessanti lanciati da Radio DeeJay ( sacche, cappellini, maglie, borse, zaini), Mc Donalds ( Mc Flurry gratis con tanti gusti a piacere), Tonno Nostromo, caramelle Ricola( te infusi e caramelle a go go), Fiat ( omaggi vari). Un momento di gioia contagiosa ,tanta musica e poi le prove di Windsurf in spiaggia, e altri giochi. Allenamenti di zumba e balli in spiaggia , tanti momenti di aggregazione che segneranno un agosto indimenticabile. Incontriamo il simpatico Robertino del team Vertical Summer, colui che nelle dirette radio e nei giochi rebus non si risparmia mai, facendo sorridere tutti: 《 portiamo avanti questo bellissimo evento in tutte le spiagge più belle d’Italia e il media partner che ci accompagna a tempo di musica è Radio DeeJay, tre giorni di festa qui a Palmi . Tanta gente tantissimi giovani e mare stupendo! Panorama e accoglienza di Palmi davvero eccezionale. Tanto Tanto Tanto ..tutto molto bello! CIAO!!》

Quindi tutti presenti questa sera alla tonnara nei pressi del Lido Tahiti località scoglio dell’isola, in uno spazio appositamente organizzato per l’evento in spiaggia libera. Un mega palco con stazione mixaggio offerta da Radio DeeJay per questo infuocato pomeriggio di ferragosto, non mancate allo special guest alle Ore 17.30 direttamente da Milano lo speaker Chicco Gouliani. Tuttti presenti in costume carichi di oottimismo nella stupenda cornice della spiaggia di Palmi!