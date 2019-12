La conferenza stampa che si terrà a Paola (cs) in via Cristoforo Colombo n 35, sabato 28 dicembre alle 14,30 sarà l’occasione per la quale la candidata al Consiglio regionale della Calabria, Emira Ciodaro, incontrando la stampa spiegherà le ragioni della scelta di prendere parte, da protagonista, alle prossime elezioni regionali.

L’incontro con i giornalisti prevede una disamina della situazione Calabria e un confronto sulle proposte che la candidata porrà alla loro attenzione.