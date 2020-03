Paolo Liguori critica Jole Santelli ‘ora faccia giunta’

Il direttore di TGcom24 Paolo Liguori è intervenuto nel corso del programma «Fatti e Misfatti» sul ‘caso Calabria’: regione dove, nonostante la grave emergenza del Coronavirus, non si è ancora dato vita a una giunta regionale a ormai due mesi dalle elezioni. Liguori ha criticato a più riprese la lentezza della Regione e il suo essere avvinghiata dalle logiche di Palazzo: «Ora Santelli però faccia la giunta, perché in Calabria ci sono tante di quelle strutture sanitarie che nel passato sono state considerate superflue e dei veri e propri sprechi.» Ha affermato il giornalista, che ha poi proseguito: «Se si riqualificassero come ospedali destinati e dedicati al Covid-19, si potrebbe fare una grande opera da questo punto di vista.»