La Calabria bellissima terra da visitare con tutta la sua storia fatta non solo di cucina e folclore, ma anche di tanto nerazzurro. Questo sodalizio nasce nel lontano dopoguerra con un piccolo gruppo di tifosi accomunati dalla passione per i colori nerazzurri. In poco tempo la piccola squadra si ravviva. Al Commendatore Tommaso Luvarà, successivamente Coordinatore Regionale Inter Club, nonché responsabile Macro Area Sud, si affiancano tanti altri concittadini. Saranno i nostri nonni, padri, zii e tanti vecchi amici…

Proprio sulle orme di questo percorso che nasce il nostro amato club, intitolato proprio al nostro predecessore, il Commendatore Tommaso Luvarà. È passato un anno dalla fondazione, un piccolo passo nel mondo degli Inter Club Italiani, ma un grande passo per noi, figli di quel glorioso passato, che ci ha visti impegnati sin dalle prime battute. Nati con oltre 100 tesserati, ci siamo da subito distinti, come solo i tifosi della nostra Inter sanno fare. Capitanati dal nostro Presidente Arch. Giacomo Carioti coadiuvato da tanti altri amici e tifosi di tutte le fasce d’età, uniti dalla grande passione per i colori nerazzurri che, come noi amano l’Inter. Nella nostra ancora breve storia, possiamo vantare già la vittoria al “Memorial Massimiliano Carbone” torneo tra Inter Club della Provincia di Reggio Calabria, trasferte in quasi la metà degli incontri a San Siro e non solo, accompagnando la nostra Amata anche al Wembley Stadium per la partita di Champions League. In occasione delle festività natalizie, inoltre abbiamo realizzato una raccolta fondi da destinare in beneficenza ai bambini del reparto Oncologico dell’Ospedale di zona.

Ultima, ma solo in ordine di tempo, la festa Nerazzurra, tenutasi il 2-3-4 agosto che ha visto coinvolti tutti i nostri iscritti e le loro famiglie, per tre serate in Piazza ospiti della manifestazione culturale IV concorso dei Madonnari Città di Taurianova all’insegna del divertimento, la condivisione, l’amicizia e l’amore per la nostra squadra. Una piccola realtà che con impegno, unito ad una condivisa identità di fini e vedute, ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento di ottimi risultati, gettando le basi per un grande futuro nerazzurro nella nostra Taurianova. Con questa breve introduzione desideriamo comunicare a tutti i tifosi e simpatizzanti che è iniziata la campagna tesseramenti per la stagione calcistica che sta iniziando. Informando che presso i locali della nostra sede, per tutta la durata del campionato e le manifestazioni europee, sarà possibile vedere in diretta tutte le partite in una atmosfera da veri tifosi, con maxi schermo in 3d e ascolto a alta definizione. Per tutti gli iscritti in regalo il Menber Kit del tifoso, inoltre il club garantisce una serie di vantaggi quali: abbonamento soci club per tutte le partite in casa allo stadio, biglietteria privilegiata, ingresso riservato allo Stadio San Siro, disponibilità biglietti per partite speciali, , promozioni dedicate, sconto presso l’Inter Store e per i più piccoli inoltre Junior Day e opportunità di vivere esperienze indimenticabili con i campioni il giorno delle partite.

Entra anche tu nella grande famiglia nerazzurra. Per informazioni è possibile recarsi in via V. Bellini n. 5 presso la nostra sede o inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: interclubtaurianova@libero.it

Ci trovi anche su Facebook alla pagina: Inter Club “Tommaso Luvarà” Taurianova – RC