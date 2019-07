Paura in Calabria, crolla intonaco da soffitto sede 118 Il cedimento non ha fortunatamente provocato feriti

L’intonaco del soffitto della stanza riservata ai sanitari del Suem 118 nel presidio di Campizzi, nel comune di Mesoraca, la scorsa notte è crollato. Il crollo è avvenuto nell’area in cui, solitamente, stazionano medici ed infermieri in attesa di essere chiamati per gli interventi di soccorso. Il crollo non ha provocato feriti perché nella stanza, in quel momento, non c’era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e disposto la chiusura, per motivi di sicurezza, del locale in cui è avvenuto il crollo. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, la caduta dell’intonaco sarebbe stata provocata da infiltrazioni d’acqua che, stando a quanto si è appreso, erano state segnalate da tempo ma per le quali non era stato effettuato alcun intervento. Il servizio 118, comunque, prosegue dopo che i sanitari di turno sono stati spostati in un’altra stanza della struttura.