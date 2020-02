DI SIGFFRIDO PARRELLO

PALMESE – CASTROVILLARI 3-4

RETI: 2’pt La Ragione (C), 5’pt Gagliardi (C), 11’pt Condemi (P) su calcio di rigore), 27’pt Guarracino (C), 10’st Bonadio (P), 13’st Verdirosi (P), 32’st Guarracino (C).

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH:

U.S. PALMESE 1912 (4-3-3): Cannizzaro, Germanò, Carrozza (1’st Battaglia), Villa (38’pt Scopelliti), Misale, Maesano (15’pt Battista, 5’st Verdirosi), Bonadio, Carbone, Tiboni (K), Condemi, Giorgiò. A disposizione: Barbieri, Malagreca, Tassi, Romagnino, Santamaria. Allenatore: Natale Iannì.

U.S. CASTROVILLARI CALCIO 1921 (4-3-1-2): Aiolfi, Barilaro, Greco (35’st Marfella), Maiocchi (K) (18’st Buda), Mattei, Ferrante, Cangemi (20’st Kean), Consiglio, Guarracino (34’st Vona), Gagliardi, Di Battista, La Ragione. A disposizione: Zagari, De Face, Rosi, Graziano. Allenatore: Sasà Marra.

NOTE: spettatori 200 circa, compresi una trentina provenienti da Castrovillari. Pomeriggio soleggiato. Terreno di gioco in erbetta sintetica del “Lopresti” in perfette condizioni. Al 95′ Condemi per la Palmese calcia fuori un calcio di rigore. Ammoniti: Tiboni (P), Battista (P), Germanò (P), Guarracino (C), Verdirosi (P), Mattei (C). Espulsi: Al 41’st Barbieri (P) dalla panchina per proteste, Al 40’st Kean (C) per fallo di reazione. Calci d’angolo: 6-3 per la Palmese. Recuperi: 2’pt; 5’st.

ARBITRO: Marco Di Loreto della Sezione A.I.A. di Terni.

ASSISTENTI: Antonio Paradiso della Sezione A.I.A. di Lamezia Terme e Mirko Bartoluccio della Sezione A.I.A. Vibo Valentia.

PALMI (RC) – Match rocambolesco e pieno di emozioni infinite quello tra Palmese e Castrovillari, con gli ospiti che, dopo essere passati in doppio vantaggio, si fanno rimontare per poi ribaltare nuovamente il punteggio. Notte fonda per la ultracentenaria Palmese che rimane sempre più in fondo alla classifica perdendo malamente al “Lopresti” di Palmi nel derby contro il Castrovillari.

I Lupi del Pollino partono fortissimo trovando nel giro di soli 4 minuti il doppio vantaggio, con La Ragione (al 1′ minuto) e successivamente con l’ex Gagliardi al 4′ minuto del match. Uno due micidiale per i cosentini e palla al centro. Palmese che sembra stordita ed invece i neroverdi riescono ad accorciare le distanze al 12′ con Condemi che trasforma un calcio di rigore. Il Castrovillari non ci sta così con Guarracino ritorna sul doppio vantaggio (3-1) al 28′.

Durante il secondo tempo ne succede di tutti i colori con le due squadre impazzite: la Palmese si catapulta in avanti alla disperata ricerca del pareggio così i neroverdi riescono incredibilmente a pareggiare con le reti di Bonadio e Verdirosi. Sembra finita ed invece il Castrovillari ritorna prepotentemente in vantaggio con Guarracino al 33esimo (3-4). Match che non finisce perchè al 5′ minuto di recupero la Palmese potrebbe ancora pareggiare con Condemi che sbaglia calciando fuori il secondo tiro dagli undici metri. Palmese-Castrovillari termina 3-4 con i Lupi del Pollino che possono dedicare la vittoria al loro storico presidente Nino Di Dieco, scomparso sabato scorso 1 Febbraio 2020.

QUESTI I RISULTATI, 22^ GIORNATA:

U.S. Palmese 1912 – Castrovillari 3-4

ACR Messina – Marina di Ragusa 0-1

Acireale – Marsala Calcio 2-1

Corigliano – Biancavilla 2-0

Nola – Licata 2-0

Giugliano – Roccella 3-2-

Palermo – FC Messina 2-0

Troina – San Tommaso 0-1

Savoia – Cittanovese 3-0

LA CLASSIFICA:

Palermo punti 54, Savoia 49, FC Messina 39, Giugliano 39, Troina 38, Acireale 36 -4 punti di penalizzazione), Licata 35, Biancavilla 32, Cittanovese 32, Acr Messina 30, Nola 30, Castrovillari 25, Marina di Ragusa 23, Corigliano Calabro 22, Marsala Calcio 19, Roccella 18, San Tommaso 17, U.S. Palmese 11.