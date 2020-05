Il pianeta digitale per sua essenza è in continua evoluzione, un luogo senza confini e ad alto tasso di competitività che richiede – per svettare – di mettere in pratica strategie ad hoc in fatto di marketing.

Ecco perché risulta sempre più evidente l’importanza di disporre di una app mobile dedicata al proprio progetto, sito o blog in grado di raccontare e veicolare i valori aziendali. Stiamo parlando di uno strumento hi-tech che deve essere di semplice e intuitivo utilizzo, da mantenere costantemente aggiornato e ricco di contenuti testuali/video in grado di raccontare al pubblico i prodotti e i servizi offerti. Le app si presentano come piccole icone colorate, disposte in fila sulla home del proprio dispositivo mobile (tablet o smartphone): si scaricano in pochi attimi dagli store virtuali, alcune sono subito pronte all’uso mentre altre richiedono di creare un profilo al quale vengono abbinate credenziali d’accesso personali.

Qualsiasi realtà che decida di sbarcare online trae vantaggio dalla creazione di una app dedicata, basta pensare che le piattaforme di e-commerce ne fanno un punto di forza. Anche i blog di moda o di cucina e tutti i siti di scommesse online ne hanno una. La visibilità su internet è l’elemento da porre sempre al centro e la realizzazione di uno spazio come quello della app, in un dialogo costante con i social network, è essenziale per raggiungere gli obiettivi di business. A prescindere da quale sia il settore di riferimento, stiamo parlando di un elemento in grado di migliorare la customer experience e i livelli di performance.

La progettazione e gli elementi chiave del successo

Quella della progettazione si pone come una fase cruciale, da non sottovalutare e da gestire con il supporto di un team di esperti digitali. La prima cosa da fare è comprendere quale sia il target di riferimento, il pubblico ideale che scaricherà la app. Definire i contorni del progetto sarà essenziale per differenziare l’offerta dalle infinite a disposizione negli store virtuali. Il segreto per colpire l’utente è fare leva sull’utilità, lo svago e la praticità di utilizzo. In questo senso sarà utile far testare la piattaforma a un campione di soggetti, che offriranno dei feedback da sfruttare per interventi correttivi in corso d’opera.

Non bisogna dimenticare infatti che sul web i competitor sono sempre agguerriti: la strategia di digital marketing in questo senso è il crocevia del successo. Progettazione e sviluppo sono importanti, ma anche l’occhio vuole la sua parte e dunque si dovrà porre particolare attenzione all’estetica abbinata alla funzionalità. Ecco che fare riferimento ai diktat della cromoterapia si rivelerà una scelta azzeccata: certe sensazioni potranno essere stimolate dai colori (il giallo favorisce la concentrazione, il rosso richiama l’appetito). Il web design risulterà essenziale per guidare lo sguardo: linee e spazi devono essere netti e puliti.

Senza contare l’importanza dell’ottimizzazione verso i motori di ricerca. Che si abbia intenzione di promuovere valori e prodotti di un brand oppure di creare un portale per l’accesso in app ai siti di gioco digitale, c’è una regola aurea: la relativa piattaforma dev’essere bella e facile da usare.