Perchè i bonus scommesse sono i più ricercati tra i bonus di benvenuto e come funzionano.

I bonus scommesse sono la tipologia di promo più apprezzate tra i bonus di benvenuto già da qualche anno grazie alle diverse tipologie che sanno accontentare ogni tipo di giocatore, ma vediamo meglio cosa sono e come funzionano.

Cosa sono i bonus benvenuto e perchè sono così ricercati.

I bonus di benvenuto sono promozioni create con la nascita del gioco online per permettere ai potenziali clienti di provare i vari siti di gioco con qualche giocata in più gratis. Con la parola bonus si intende offrire sempre qualcosa in più rispetto al normale e li ritroviamo facilmente nella vita quotidiana come ad esempio quelli in aiuto alle famiglie* ed anche il mondo del gioco non fa eccezione. Sono diversi i bonus benvenuto ed in base alle proprie preferenze si possono scegliere trai i bonus scommesse, i bonus casino, i bonus sul bingo e sulle scommesse virtuali. Ovviamente ogni bonus di benvenuto è diverso per ogni tipologia di gioco e solitamente si distinguono in bonus sulla prima ricarica, dove vengono riconosciute degli importi in percentuale a quanto depositato, oppure il rimborso delle prime giocate fatte fin o ad arrivare ai bonus senza deposito che offrono una cifra gratis senza aver l’obbligo di depositare. Inutile dire che i bonus senza deposito sono molto ricercati, ma molto difficili da trovare. Tra i bonus benvenuto quelli che stanno riscuotendo maggior successo sono senza dubbio i bonus scommesse perchè sono quelli che hanno maggior flessibilità e riescono ad andare incontro alle esigenze di tutti i giocatori sia per quelli che sono alle prime armi sia per quelli che sono giocatori esperti. I bonus benvenuto sulle scommesse sportive sono anche tra i più apprezzati perchè giocare qualche schedina in più gratis aumenta notevolmente le probabilità di vincita oltre al fatto che la vincita fatta con il bonus benvenuto può anche essere prelevata mentre invece per i bonus casino e altri giochi deve essere rigiocata più e più volte prima di poter essere prelevata. Questi sono i motivi per cui i bonus scommesse sono tra i più ricercati insieme ai bonus senza deposito, ma vediamo meglio come funzionano.

Come funzionano i bonus scommesse e come sfruttarli al meglio.

Come anticipato prima sono davvero tante le tipologie di bonus scommesse** presenti sul mercato. I bonus scommesse sono pensati in maniera differente i base alla tipologia di clientela che si vuol attirare. Ogni giocatore ha una diversa tipologia di gioco e quindi quando si andrà a scegliere il bonus scommesse ognuno farà la scelta in base alle proprie preferenze. I bonus di benvenuto si differenziano per i bonus scommesse in bonus senza deposito, bonus sulla prima ricarica o rimborso sulla giocata. I bonus scommesse senza deposito sono rari e solitamente di importo molto basso con tutte una serie di regole da rispettare per poter giocare le schedine quindi un po’ macchinosi e non permettono di giocare quello che davvero si vuole. I bonus scommesse invece sul primo deposito sono tra i più apprezzati in quanto riconoscono, a volte fino al cento per cento, una percentuale sulla cifra depositata da rigiocare come meglio si crede senza limitazioni o imposizioni di nessun tipo e questo è il motivo per cui solitamente i bonus scommesse sul primo deposito sono la scelta preferita da chi ama giocare molte schedine anche di piccolo importo. Per chi invece ama giocare magari su un singolo incontro o una schedina sola di importo più alto la scelta migliore ricade sul bonus scommesse che rimborsa la prima giocata oppure quelle della prima settimana. I bonus per scommesse sportive sono validi solitamente anche per chi ama giocare in modalità live, così da accontentare veramente ogni giocatore amante delle scommesse che siano sul calcio, basket, tennis o qualsiasi altro sport. Grazie ai bonus di benvenuto il settore online ha iniziato ad essere il canale di raccolta principale visto che nelle sale terrestri e casino non era possibile elargirli e che quindi hanno subito una forte battuta d’arresto dei loro fatturati, anche per i numerosi controlli di cui sono bersaglio***, tanto da mandarli in crisi.

I bonus di benvenuto hanno rivoluzionato il modo di giocare di molti appassionati e vedremo nei prossimi anni quali altre novità riusciranno a proporre gli operatori di gioco per continuare questo trend di continua crescita per il settore online.