Un terribile incidente stradale ha causato nella giornata di ieri la morte di una donna di 51 anni. L’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio a Bisignano, sulla strada provinciale 234 che porta verso il bivio di Luzzi. Per cause in corso di accertamento, la conducente dell’auto, Nadia Molino, 51 anni, ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro un muro di recinzione. Lo scontro è stato terrificante e, secondo i primi accertamenti, la donna non sarebbe neanche riuscita a frenare per evitare l’impatto. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, la 51enne è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire le cause del sinistro e di ricostruire la dinamica.