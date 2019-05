Perdita gas serbatoio fabbricato, notte di paura in Calabria L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze peggiori

Notte di paura ad Acquaro dove si è verificata una perdita di gas Gpl da un serbatoio a servizio di un fabbricato di civile abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Dopo aver intercettato la perdita si è reso necessario procedere alla messa in sicurezza del serbatoio e pertanto è stato richiesto l’intervento del nucleo Nbcr/Lpg (nucleare batteriologico chimico radiologico) del Comando provinciale di Catanzaro specializzato nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza di scenari che vedono coinvolti serbatoi contenenti Gpl. Gli operatori, specializzati con la frequenza di specifici corsi e continui addestramenti, hanno messo in sicurezza il serbatoio attraverso la combustione del gas con l’impiego di una attrezzatura (candela) che ha consentito al Gpl di bruciare in sicurezza. Le operazioni si sono concluse in piena notte.