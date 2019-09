Aveva in casa due fucili, una pistola ed una cinquantina di munizioni senza alcuna autorizzazione di polizia. Lo hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Marcellina, nel Catanzarese, nel corso di alcuni controlli relativi alle autorizzazioni dei soggetti detentori di armi e munizioni. L’uomo, M.G, 56 anni, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni, mentre le armi sono state sequestrate. Le indagini dovranno ora chiarire la provenienza delle armi e verificare se le stesse possano essere state utilizzate per eventuali azioni delittuose.