Il comitato di quartiere “Il Popolo di Archi” avvia la raccolta firme per la petizione popolare al Consiglio Comunale di Reggio Calabria – e fa valere così gli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto Comunale – per chiedere all’amministrazione di revocare l’ordinanza n. 175/2106 che rinnova l’ordinanza n. 107/2015, quest’ultima istituiva temporaneamente dei divieti di sosta sulla Via Nazionale di Archi, Gallico e Catona, sulla Via Vecchia Provinciale di Archi e sulla Via Marina di Gallico. L’ordinanza, invece, cui fa capo l’attuale divieto di sosta è permanente e sta rovinando la vita a commercianti e residenti.

Il proponente, nonché primo firmatario di questa petizione popolare è Luciano Surace che da anni si batte per il rispetto della legalità nel territorio e per il rispetto della Pubblica Amministra nei confronti dei cittadini che subiscono da poco più di cinque anni l’atteggiamento vessatorio e irrispettoso da parte di un indirizzo politico che non ha a cuore le sorti della città e da alcuni mesi l’atteggiamento repressivo da parte della Polizia Municipale che, seppur agendo legalmente, ha abusato di uno strumento in un contesto in cui non era necessario utilizzare metodi così reprimenti.

La petizione popolare dovrà essere firmata da almeno 500 cittadini residenti nel Comune di Reggio Calabria e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età,è obbligatorio un documento d’identità, per far sì che abbia valore legale ed efficacia amministrativa. Si può firmare presso:

