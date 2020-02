Molto spesso si parla di argomenti tristi, sia di politica che di cronaca, quelle notizie che sono di facile “entusiasmo” per avere dei consensi, come una vetrina la quale a volte tende a oscurare le cose belle. Ma questa volta, parleremo di un evento bellissimo, la vita. La nascita di una nuova vita. Non ci sarebbe una notizia più bella, quanto accade c’è la nascita di un bambino.

Accade che durante una chiamata al “118” per un’emergenza, l’ambulanza si reca nel posto e lì trova una donna rumena in stato interessante nei suoi nove mesi. Ma accade l’impossibile (o il possibile naturale, fate voi), la donna inizia a lamentarsi proprio dentro l’ambulanza, sta iniziando il travaglio, il bimbo che sta dentro della donna reclama, vuole uscire per affacciarsi nella sua nuova vita nel mondo che lo attende. “Ogni bambino che nasce ci ricorda che Dio non è ancora stanco degli uomini”, diceva Tagore. Ma ecco che l’equipe composta dal dott. Antonello Morabito, l’infermiere Rocco Malivindi e l’autista soccorritore Pasquale Candiloro, hanno prontamente dato assistenza ed è così che è nato una bella bambina di 2.700 kg con un parto naturale. Subito dopo è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Polistena e sta in buone condizioni.