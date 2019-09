E’ accaduto il 4 settembre all’aeroporto di Lisbona, in Portogallo, dove l’aereo, un Airbus A320 (CS-TMW), della compagnia di bandiera TAP Air Portugal diretto a Venezia, poco prima di alzarsi in volo, ha registrato un’avaria al motore di sinistra. A quel punto il pilota ha deciso di fermare l’aereo, scortato dai vigili del fuoco per i quali, pochi minuti prima era scattata l’emergenza “verde” ovvero il primo livello di allerta del Piano d’emergenza aeroportuale, che prevede che «l’aeromobile o i suoi occupanti possano essere oggetto di pericolo o che si ha notizia certa di avaria e di malfunzionamento dell’aeromobile tale da non richiedere immediata dichiarazione d’emergenza da parte del comandante. Dopo lo spegnimento del secondo motore, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” il mezzo è stato trainato in un’area dello scalo dove i passeggeri sono stati fatti scendere. L’aereo – ha dichiarato la direzione circoscrizionale aeroportuale – è riuscito ad attivare le procedure di “decollo abortito” e si è fermato, senza frenate brusche, sulla pista di rullaggio. Per i passeggeri che erano a bordo dell’aereo del volo TP862 – secondo quanto dichiarato dalle fonti aeroportuali – non c’è stata nessuna conseguenza, se non qualche attimo di paura. I passeggeri sono stati riprenotati su un altro volo. Il video è è visionabile collegandosi all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=rg_tlieGmnM#action=share