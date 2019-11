L’imprenditore Pippo Callipo ha deciso di scendere in campo in vista della regionali in Calabria del 26 gennaio prossimo. “Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali – afferma in una nota – mi chiedono un impegno diretto. Ho scelto di accettare la sfida. Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento, facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e tatticismi. Io ci sono.. Io Resto in Calabria”.

Sarà lui il candidato sostenuto dal centrosinistra, anche se si presenta come esponente della società civile.

Callipo era il candidato preferito del M5S in Calabria, la sua candidature aprirà un dibattito acceso all’interno del movimento di Grillo. Siamo sicuri che nei prossimi giorni ci saranno delle novità, che modificheranno gli equilibri attuali. D’altronde c’è tempo fino al 26 dicembre.