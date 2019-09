Armi e munizioni ritrovate e sequestrate a Cosenza dopo una serie di perquisizioni e controlli effettuati dalla Polizia in diverse zone della città, risultato raggiunto grazie anche al supporto delle volanti del reparto prevenzione crimine e le unità cinofile di Vibo Valentia. Nel corso di una perquisizione, un pregiudicato è stato denunciato perché trovato in possesso di munizioni illegalmente detenute. In particolare, all’interno del sottotetto condominiale residenza dell’uomo, è stata rinvenuta una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, circa 200 munizioni, due parrucche e 300 milioni di Dinari, moneta fuori conio della Repubblica Ceca sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sono in corso su di esso ulteriori accertamenti tecnici ad opera della Polizia Scientifica.