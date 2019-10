Riceviamo e pubblichiamo:

Un Paese veramente civile, dunque democratico, egualitario, giusto deve dare le stesse possibilità ed opportunità a tutti i suoi cittadini. Deve offrire a chi è più svan-taggiato tutti quegli aiuti e servizi all’occorrenza differenziati, per i bisogni della specificità del singolo handicap necessari e ineludibili per giungere a una reale in-clusione ed integrazione nella comunità dove operano e vivono insieme alle loro fa-miglie. La società tutta e le Istituzioni hanno il compito di studiare e trovare i mezzi, i sostegni economici e tecnologici, perché chi ha anche una disabilità grave o una pesante limitazione nel movimento si senta il più possibile partecipe della vita socia-le, tutelato nella sua vita formativa, relazionale e produttiva come tutti gli altri.La disabilità ha bisogno di riscattarsi e non continuare ad essere considerata come una condizione di vita irrisolvibile, da temere, di cui spaventarsi o da esorcizzare in tutti i modi possibili. CHIEDIAMO UN AUMENTO ALLE PENSIONI DI INVALIDITA’: si chiede un aumento graduale delle pensioni di invalidità partendo da coloro che si trovano in condizioni certificate di gravità e/o pluridisabilità. Le pensioni di invalidità sono an-cora ferme a 285 euro al mese e sono al di sotto di tutte le medie europee. Chiediamo di Garantire e tutelare i diritti dei cittadini disabili affinché si rispettino almeno tutte le normative europee già esistenti e mai applicate veramente in Italia. Chiediamo di Garantire a tutti la possibilità di spostarsi, il trasporto, in particolare a chi ha difficoltà di movimento, aumentando le risorse economiche e la qualità del servizio dei trasporti pubblici affinché anche i diversamente abili possano usufruirne senza ulteriori disagi sia per recarsi in ospedale a sottoporsi ad esempio alla dialisi sia per recarsi dai medici, a scuola, al supermercato etc. Chiediamo che venga data a tutti i portatori di handicap l’opportunità di una vita in-dipendente ottimizzando i fondi già a disposizione ed eventualmente aumentandoli a favore dell’assistenza alle persone non autosufficienti, in base alla legge 162 del 1998. Chiediamo una maggior Tutela per sostenere i genitori, i figli e i parenti stretti dei cittadini con handicap, non solo con interventi sanitari ed assistenziali, ma anche con contenitori sociali integrati e centri per il “dopo di noi” finanziati da fondi che ri-spondano sufficientemente al bisogno reale delle famiglie.

Chiediamo di Difendere il diritto al lavoro anche per i cittadini con difficoltà e disa-bili, ancora oggi invece oggetto di discriminazione e mancata integrazione. Chiediamo di continuare ad Abbattere le barriere architettoniche per annullarle e perché si costruisca finalmente rispettando tutti i cittadini in ugual modo. Moltissimi sono ancora gli edifici, sia pubblici che privati, con limitazioni per l’ac-cesso a chi è costretto temporaneamente o permanentemente a vivere spostandosi in carrozzina. Abbattere le barriere sociali significa permettere a tutti i cittadini italiani disa-bili e non, disagiati e non, di essere fieri di vivere in un paese dove la libertà è un valore fondamentale. Noi del Partito dei Valori Cristiani sosteniamo che ogni essere umano ha qualcosa da insegnare e possiede dei valori ed una dignità che deve essere rispettata e tutelata da coloro i quali governano il Paese. Ricordiamo che l’articolo 3 della Costituzione ita-liana recita quanto segue: < < Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opi-nioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuo-vere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'ef-fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.>> Inoltre chiediamo che siano maggiori i controlli per quelle pensioni erogate a sogget-ti che sfruttano per interessi personali la non disabilità, con false documentazioni e con la complicità di alcuni professionisti del settore. Tutto ciò va a discapito di chi è realmente disabile e soffre in silenzio. Pertanto CHIEDIAMO PIU’ TUTELA PER I VERI DISABILI e per le loro famiglie che purtroppo hanno difficoltà maggiori a vivere il quotidiano. I disabili vi hanno sempre votato e quindi posseggono gli stessi diritti dei Cittadini non disabili…!

La Presidenza del Partito dei Valori Cristiani Cosimo Damiano