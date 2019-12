Quando si riconosce dignità ai lavoratori, riconosciuto il merito a tutte quelle Amministrazioni guidate da Sindaci capaci e coraggiosi che da sempre hanno dimostrato vicinanza a fianco dei lavoratori ex LSU LPU.

Convinti e consapevoli che i lavoratori meritano rispetto.

Questo quanto dichiara il Segretario Generale della CISL FP di Reggio Calabria Vincenzo Sera.

Un plauso particolare va al Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia che è stato uno di quei Sindaci che hanno partecipato attivamente a fianco di questi lavoratori nelle innumerevoli manifestazioni a sostegno e per la conclusione di questa tortuosa e ventennale vertenza, ha dimostrato con fatti concreti e con tanto coraggio e tutti quelli che hanno contribuito a porre fine al precariato del Comune di Cinquefrondi.

Un plauso al Sindaco di Giffone Antonino Cutrì, anch’egli in silenzio e con l’operosità del Segretario Comunale ma di tutta l’Amministrazione già da tempo ha provveduto a porre fine a questa lunga e tortuosa vicenda.

Anche il Sindaco Francesco Cosentino, del Comune di Cittanova, dopo aver promesso ed espresso nei primi mesi dell’anno la volontà di stabilizzare i lavoratori ex LSU LPU ecco che a distanza di alcuni mesi anche per questo Comune si realizza un sogno di tanti lavoratori e lavoratrici che passeranno un Natale in felicità e più tranquillo con le rispettive famiglie.

In questi Comuni nessuna distinzione tra i lavoratori tutti stabilizzati senza preclusione alcuna.

Si stanno completando l’iter per altri Comuni sia sulla Tirrenica che sulla Ionica,

L a nostra azione, ha un unico obiettivo la stabilizzazione di tutti i precari dei tanti comuni della Città Metropolitana nessuno escluso.

Come CISL FP, dichiara ancora il Segretario Generale Vincenzo Sera, continueremo a vigilare, a scrivere ed intervenire senza retroscena, come abbiamo sempre fatto sensibilizzando tutti i Sindaci della Città Metropolitana, affinchè, vista anche la riapertura dell’accesso alla manifestazione di interesse per l’incentivo alla stabilizzazione, si adoperassero per la risoluzione della vertenza con la prospettiva che le imminenti festività Natalizie siano serene e felici per tutti i lavoratori.