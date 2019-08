La colomba ci porti il sogno di una Pasqua, dove il calore del sole ci

trasmette l’energia per costruire un mondo migliore,

disposti a offrire un posto di pace a chi sfugge dalle guerre, con sentito

amore.

Il suono delle campane diffondono il sogno di una Pasqua, fiorita dove si

respira aria di primavera e le persone sono piene di speranza,

con grande affetto sanno porre la mano agli anziani e ascoltare la loro

saggezza.

Le stelle illuminino il sogno di una Pasqua, piena di luce, di relazioni di

amicizia e di umanità,

sempre disposti ad accogliere i poveri, per condividere il pane con loro in

una sentita solidarietà.

Il cielo ci trasmetta il sogno di una Pasqua, creativa e costruttiva per la

natura ci sia impegno per amarla,

per diventare custodi e non sentirsi padroni della nostra bella madre terra

e di rispettarla.

L’universo ci porti il sogno di una Pasqua, piena di onestà, quella vera che

ha l’abito ricco di umanità,

Che ci rende nella vita più liberi, pronti a offrire, il bene, un sorriso,

agli ammalati con umana semplicità.

L’agnello ci doni il sogno di una Pasqua bella, dove prevalga sempre

infinita bontà,

investimento sicuro, con dolce armonia donare amore, una carezza ai bambini,

per far sbocciare in loro la felicità.

L’uovo ci doni la sorpresa di una Pasqua di semina d’amore, svegliarsi

all’alba con cuore aperto e generoso,

pronti ad aiutare gli altri e a portare la Pasqua in ogni cittadino

bisognoso.

Il mare ci trasmetta il sogno di una Pasqua di unione, d’impegno a piantare

in ogni parte del mondo l’albero dei valori,

quello che da frutti buoni in qualunque posto sia fatto crescere con amore.

Le montagne ci donino il sogno di una Pasqua solidale, dove le persone non

siano giudicate, ma accettate le diversità,

dalle persone con i loro bisogni e dalla loro dignità.

La Pasqua più bella sarà, dove gli uomini rispetteranno le persone con le

loro meravigliose qualità,

la dove manca il cibo non saranno più mandati strumenti di morte, le armi,

ma pane da mangiare con umanità.

I fiori ci donino il sogno di una Pasqua di passione, dove ognuno di noi sa

guardare oltre il colore dell’egoismo per aprirsi alle fragilità,

di vedere le meraviglie dei colori della vita, dell’arcobaleno della pace e

del grande valore della solidarietà.

Se questi sogni si avvereranno con il nostro impegno e responsabilità,

per far trionfare la vita, il bene, allora ci sarà giustizia sociale e una

bella Pasqua per tutta l’umanità.