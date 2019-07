Polistena, aggressione ai medici del 118. La solidarietà di Michele Galimi

L’aggressione ad alcuni operatori del 118 ,verificatosi due sere fa a Feroleto Della Chiesa da parte di qualche facinoroso ,non può essere ancora sottovalutata.Questo personale spesso criticato senza alcun motivo,deve ritrovare la giusta rivalutazione ed il riconoscimento di noi tutti,proprio perché spesso vittime,insieme ai medici dei pronto soccorso,di disfunzioni ed approssimazioni del sistema sanitario.Bisogna invece,finalmente prendere atto che,grazie alla loro piena disponibilità ed amore per la professione,si riesce a dare risposte al di là della riduzione degli organici e dei turni “stressanti”L’episodio di Feroleto che ha riguardato anche il danneggiamento del parabrezza del mezzo di soccorso,deve registrare l’interesse e l’impegno dei responsabili dell’ASP,anche con la costituzione di parte civile nei confronti degli autori del danno,per far capire a tutti che le Istituzioni sono in grado di essere vicini a tutti quelli che si prodigano per dare servizi alla nostra gente.Come partito Democratico della piana,chiediamo che vengano rafforzati i servizi di vigilanza in ogni presidio ospedaliero,perché la serenità di chi vi lavora,diventa indispensabile per il delicato compito a cui sono chiamati

Michele Galimi-Dirigente PD