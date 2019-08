di Giuseppe Campisi

Polistena – Un concerto-anteprima per la presentazione dell’ultima raccolta di brani del compositore friulano, ma calabrese d’adozione, Claudio Cojaniz si terrà domani sera presso la Comunità Luigi Monti a Polistena. Da oltre trent’anni protagonista della scena jazzistica italiana, ma non solo, Cojaniz prosegue nella sua ricerca sul rapporto fra jazz e sonorità raffinate e quest’ultimo lavoro intitolato “Blue Question”, scritto a quattro mani con Franco Feruglio, non è altro che il frutto di sperimentazione e maestria compositiva sapientemente elaborate per dar vita ad assaggi di musica di altissima scuola. Un percorso intuitivo nel vasto mondo della bluesong, con brani affascinanti e di grande effetto timbrico perché “Il blues è da sempre inclusivo, accogliente ed esprime l’anima più profonda dell’essere umano. Solo amando e praticando la tradizione possiamo volare” ha difatti raccontato Cojaniz in una intervista per spiegare l’essenza di questa raccolta. L’esibizione del grande compositore – accompagnato per l’occasione dal maestro Silvio Ariotta al contrabbasso – sarà dedicata alla memoria di due dei soci fondatori dell’associazione culturale Il Jazz, promotrice dell’iniziativa, Maurizio Calcaterra e Mario Multari, prematuramente scomparsi nei primi mesi dello scorso anno ed a cui il maestro tributerà, con la bellezza delle sue note, un ricordo per il profondo legame artistico ed umano.