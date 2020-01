Domenica prossima, 2 febbraio, si celebra la 42ª Giornata nazionale per la vita.

Il messaggio dei Vescovi, dal titolo “Aprite le porte alla vita” ci consegna un imperativo gentile e un’esortazione non ovvia: «La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte», scrivono i vescovi, ricordando prima di tutto che nella vita non c’è possesso, né fabbricazione in repliche. La vita è partecipazione, è scambio e dono, per cui, necessariamente, è incontro. E ci si incontra solo aprendo le porte, accogliendo chi sta bussando, magari senza voce. Chi non è accolto dalla società, dalla comunità, dalla famiglia, finisce vittima della cultura dello scarto: un bambino che non nasce, un sofferente abbandonato alla richiesta di morte, un individuo fragile vessato dagli abusi. Il richiamo è alla responsabilità di ciascuno, che sgorga dalla rinnovata consapevolezza che noi, per primi, siamo stati amati e voluti.

La Parrocchia del Duomo cittadino non ha inteso far passare in sordina tale ricorrenza e anche quest’anno propone alcune iniziative.

La prima iniziativa si svolgerà in piazza e per le strade a sottolineare l’importanza della piazza e della strada come luogo di incontro e di partecipazione reale e non di scontro. Protagonisti due generazioni diverse: bambini e nonni ; la solidarietà tra generazioni, la memoria che diventa speranza e forza di cambiamento

Alle 09.45 i bambini, accompagnati dai loro nonni si ritroveranno in Piazza della Repubblica si svolgerà un momento di animazione ludica e di festa. Subito dopo partirà anche quest’anno

l’iniziativa “Una passeggiata …. lunga una vita”. I bambini per mano con i nonni faranno una passeggiata festosa lungo alcune vie del centro cittadino. Il momento ludico e la passeggiata saranno animati dai giovani del servizio civile della Parrocchia e dal gruppo giovanissimi.

L’altro evento si svolgerà invece in Chiesa Matrice. È il momento del ringraziamento e di supplica a Dio, Signore della vita

Alle 11.30 la Messa Solenne, alla quale saranno presenti in modo particolare anche le mamme che portano in grembo la vita. Nel corso della liturgia, infatti, è previsto un particolare rito di benedizione per loro. Sarà anche amministrato il Sacramento del Battesimo per immersione ad alcuni bambini.

Semplici iniziative, utili a diffondere semi di speranza e di fraternità in un mondo dove la vita è sempre più bistrattata.