Grave ed ennesimo incidente stradale, questa mattina sulla strada di grande comunicazione, nel territorio di Polistena. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura ed un furgone. Due dei tre occupanti dell’autovettura sono rimasti feriti. Illesi, fortunatamente, sia il conducente del furgone che i tre occupanti. I soccorsi sono stati tempestivi poiché un’autovettura di servizio dei vigili del fuoco si trovava in transito ed ha allertata subito la sala operativa provinciale per l’invio, sul posto, di una squadra di Polistena. Sono ora in corso di accertamento le cause che hanno determinato l’incidente.