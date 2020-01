Il Gruppo Consiliare “Avanti Polistena” plaude alla scelta compiuta dall’Amministrazione Comunale con delibera n. 200 del 30/12/2019, di stabilizzare i lavoratori ex LSU-LPU, che finalmente dopo oltre vent’anni di precariato ed incertezze avranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il nostro comune.

Un risultato politico importante raggiunto grazie alla determinazione del Sindaco Michele Tripodi e dell’Amministrazione Comunale, sempre in prima linea in questi anni nelle battaglie al fianco dei lavoratori nelle piazze della Calabria e d’Italia e nei tavoli istituzionali organizzati per dare a migliaia di lavoratori (circa 5.000 in Calabria) il giusto riconoscimento del servizio reso ai cittadini.

Il contributo infatti previsto dalla Regione (storicizzato) circa 40 milioni all’anno per sempre e del Ministero (circa 20 milioni all’anno per 4 anni) dovrebbe consentire di coprire una parte dei costi per il personale stabilizzato.

Una parte perché tutti i comuni per stabilizzare, nonostante il contributo esterno, dovranno integrare all’anno una somma cospicua a carico dei propri bilanci per dare la possibilità ai lavoratori di avere un contratto con un numero di ore dignitoso rispetto alle attuali 26 ore.

Il Comune di Polistena al momento, al netto del contributo statale e regionale pari a 530.000, dovrà integrare all’incirca 150 mila euro per i primi 4 anni, poi dal quinto 325.000 Euro. Questo impegno finanziario ulteriore consentirà di stabilizzare i lavoratori con contratto part time a 20 ore settimanali, che altrimenti con i soli contributi esterni avrebbero raggiunto al massimo 14/15 ore.

La normativa introdotta in finanziaria presenta infatti alcune lacune che non consentono a molti comuni di procedere subito alle stabilizzazioni, poiché la tanto attesa deroga piena alle capacità assunzionali non è stata introdotta in modo chiaro dall’emendamento approvato.

Le deroghe infatti sembrerebbero essere immediatamente operative solo in parte, poiché si attende l’approvazione dei decreti attuativi anche per stabilire come verranno distribuiti i 9 milioni di euro aggiuntivi stanziati in finanziaria.

In ogni caso l’Amministrazione Comunale di Polistena, essendo un comune virtuoso ed avendo liberato gli spazi di “capacità assunzionale” negli anni precedenti grazie a prepensionamenti, cosa non scontata vista la difficile situazione degli enti locali, ha deciso di procedere alla stipula dei contratti a partire da febbraio 2020 senza attendere i decreti attuativi.

In seguito vi sarà la possibilità di integrare il numero delle ore per i lavoratori a seconda delle mansioni svolte da ciascun lavoratore, per fare in modo che si possa raggiungere gradualmente un orario almeno pari a quello attuale.

Un grande risultato dunque, innanzitutto per i lavoratori del comune di Polistena, i quali finalmente grazie alla precisa volontà politica del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e di questa maggioranza stabilita nel programma elettorale, avranno la tanto inseguita stabilità occupazionale con maggiori diritti e maggiore dignità.