​La presente per comunicarvi che il giorno 6 gennaio c.m. in piazza della Repubblica a Polistena, il nostro meetup organizzerà l’evento “Giocattoli in movimento”, promosso dal Movimento 5 Stelleche permetterà a tantissimi bambini di socializzare e di comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri con “Giocattoli in Movimento” tutti noi possiamo donare un sorriso a chi è meno fortunato. Al centro ci sono i temi del riutilizzo, dello scambio e del dono. Ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli o libri che non usa più e prenderne uno in cambio. Unico requisito necessario è quello che tutto deve essere in un buono stato di conservazione, I giocattoli che rimarranno ai nostri banchetti, a fine giornata verranno donati a strutture che lavorano con l’infanzia come reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e asili pubblici, per portare nuovi sorrisi anche a bambini che non conosciamo.

“Giocattoli in Movimento” è un evento unico che mette insieme solidarietà, sostenibilità ambientale e che ci permetterà di fare del bene a chi ne ha più bisogno. Un’occasione che ci riporta alla nostra natura di “esseri umani” e regalerà a tantissimi bambini non solo giochi e libri ma anche speranze e sogni…

N.B.: In caso di condizioni meteo avverse “Giocattoli in Movimento” si terrà presso il nostro punto d’incontro sito in via Trieste, 6 Polistena (di fronte al bar Italia)