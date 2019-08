Inquietante avvertimento ai danni di Teta Cosentino, legale di Polistena, sulla cui auto ignoti hanno poggiato contenitori con liquidi incendiari. Semplice avvertimento? O forse per un fattore non previsto sono stati costretti a scappare senza innescare l’incendio. Il legale ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che dopo i rilievi di rito hanno iniziato le indagini per tentare di risalire al movente dell’intimidazione e individuarne gli autori scavando, senza trascurare alcuna ipotesi, nella vita e nelle attività della vittima.