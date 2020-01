Si è riunita l’assemblea della sezione del PCI “A. Gramsci” di Polistena per discutere del rilancio dell’attività politica sul territorio anche in vista dell’appuntamento delle elezioni comunali del 2020.

La sezione ha espresso un giudizio unanime sullo straordinario operato dell’Amministrazione uscente, guidata dal Sindaco Michele Tripodi, che è riuscita in questi anni a svolgere un’opera di cambiamento importante per la città di Polistena, in attuazione del programma elettorale portato avanti anche oltre le aspettative e senza trascurare valori e principi di riferimento.

Prima la compagine “Rilanciamo Polistena” e successivamente quella “Avanti Polistena” hanno interpretato con serietà e coerenza il progetto politico di trasformazione della città messo in piedi dalla sezione locale del PCI, che in circa 10 anni ha visto in prima linea il compagno Michele Tripodi a sostenere battaglie importanti nella lotta alle mafie, per la sanità pubblica, per l’ambiente, per lo sviluppo economico e culturale nella costruzione di una città punto di riferimento per tutto il territorio.

Ora si tratta di non disperdere un’esaltante esperienza amministrativa che ha accompagnato la storia e il presente di questa città e di questo Comune. Se Polistena in questi anni di crescita è tuttora invidiata da tutti ed è ritenuta un’eccellenza nella Piana di Gioia Tauro, ciò si deve alle scelte compiute da questa storica sezione che ha mantenuto immutato un percorso ideale e lineare risalente ai tempi del glorioso Partito Comunista Italiano.

A tal proposito il 21 gennaio commemoriamo il 99° anniversario della nascita del PCI, non in senso nostalgico ma con una carica innovativa in grado di attualizzare il pensiero comunista ed i valori fondativi.

Per dare continuità ad anni di sacrificio e di impegno sul territorio e per tenere lontano dal Comune strani appetiti dietro cui si celano i soliti personaggi, le solite manovre e i trasformisti dell’ultima ora, è necessario dare seguito e forza al lavoro sinora svolto con umiltà, dedizione e onestà.

L’assemblea, interpretando pure i sentimenti e le preoccupazioni dei cittadini relativamente all’impossibilità di ricandidare a Sindaco Michele Tripodi poiché la legge non consente un terzo mandato consecutivo, ha stabilito di lavorare con una strategia di squadra che vedrà l’impegno collettivo di tutti nella costruzione del percorso politico futuro che, ancora una volta, sarà improntato al bene comune e ad esclusivo servizio del popolo di Polistena.

La sezione all’unanimità ha incaricato per il governo della fase e delle scelte che dovranno essere compiute sino allo svolgimento delle elezioni, un direttorio composto da sei persone, nel quale oltre al Sindaco Michele Tripodi figurano Angelo Borgese, Concettina Nasso, Marco Policaro, Fabio Racobaldo e Rino Tripodi.