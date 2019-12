Anche nei giorni di festa le attività di controllo del territorio non si riducono, con servizi che mirano a garantire il più sereno svolgimento delle ricorrenze per la cittadinanza.

Proprio durante le ore serali del giorno di Natale, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Polistena hanno tratto in arresto V.L., 19enne residente a Rosarno, per detenzione illegale di arma.

In particolare, i poliziotti impegnati in un posto di controllo, hanno intimato l’ALT ad un’autovettura con targa straniera, i cui tre occupanti hanno subito manifestato un atteggiamento nervoso che ha indotto gli operatori a procedere a perquisizione sia personale che dell’autovettura.

I tre uomini sono risultati in possesso di una somma di denaro contante di 2000 euro, ed uno dei tre occultava nella tasca dei pantaloni una pistola automatica carica e con matricola abrasa. Per tale motivo, nei confronti di quest’ultimo, si è proceduto ad arresto in flagranza di reato e l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.