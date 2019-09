La scuola calabrese difende i valori dell’Unione Europea, e la Piana conquista un posto importante. Domenico Mammola, docente dell’ITIS “Conte Milano” di Polistena, è stato inserito nella graduatoria dei “Portavoce della Cittadinanza Europea 2019”, redatta dal Dipartimento delle Politiche Europee. Tra oltre 11.000 docenti coinvolti, il trentasettenne prof. Mammola, docente di Italiano e Storia, risulta il secondo classificato, quindi inserito nell’elenco dei 15 portavoce. Una soddisfazione per la scuola di Polistena che, pertanto, si conferma un istituto all’avanguardia nella valorizzazione delle politiche europee, offrendo un segnale importante al territorio.

Il prof. Mammola ha guadagnato il riconoscimento grazie al suo ruolo di referente del progetto “A Scuola di Open Coesione” nel quale l’ITIS – con il team OrgoglioSud – si è classificato al quarto posto nazionale, alla sua prima partecipazione, sopravanzando scuole provenienti da realtà molto più grandi e sviluppate, e ricevendo una speciale menzione dalla Regione Calabria che ha mandato i 30 ragazzi a Bruxelles ad illustrare il loro ambizioso progetto – sinergie e potenziale conurbazione tra i centri di Polistena, Cinquefrondi, Melicucco e San Giorgio Morgeto – direttamente davanti ai dirigenti della Commissione Europea. Il prof. Mammola, inoltre, si è distinto, insieme agli studenti, sulla piattaforma “Europa=NOI” in un concorso sul grado di consapevolezza riguardo l’Unione Europea, la sua struttura e le sue politiche.

Grazie a questi risultati la scuola è diventato un modello nella didattica sperimentale sull’Europa, ed il referente Mammola ha ricevuto una gratificazione professionale particolarmente importante. Nel ruolo di portavoce della cittadinanza europea ha garantito che porterà «ancor più al centro della comunità scolastica l’idea che l’Europa è una risorsa, non un peso, che attraverso i suoi progetti può partecipare alla rinascita di questo territorio. Il riconoscimento, per il quale sono grato al Dipartimento delle Politiche Europee, non è altro che il coronamento di un lavoro di squadra condotto insieme ai ragazzi, con il prezioso supporto dei colleghi e del personale della scuola e, soprattutto, con lo stimolo costante e l’entusiasmo del preside Franco Mileto».