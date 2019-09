Il Gruppo Giovanile FF.OO. di Catanzaro inaugurato lo scorso mese di gennaio dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, inizia la stagione sportiva 2019/2020 con due corsi presso l’impianto sportivo del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in Via Barlaam da Seminara:

1. Corso di Judo riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Iscrizioni entro e non oltre il 15 settembre 2019;

2. Corso di difesa personale riservato alle donne della Polizia di Stato, dell’Amministrazione Civile dell’Interno, delle altre Forze di Polizia e Forze Armate. Iscrizioni entro e non oltre il 15 settembre 2019

Il corso, della durata di 40 ore, durerà due mesi, dal 1 ottobre al 5 dicembre con due lezioni a settimana.

Per ogni altra più dettagliata informazione su quote e certificati medici si può consultare il sito della Questura di Catanzaro http://questure.poliziadistato.it/Catanzaro.

Contatti: Insegnante Tecnico Federale della Polizia di Stato Dr. Claudio Nigro – Tel. 0961889136 – 0961889036 – email: claudio.nigro@poliziadistato.it