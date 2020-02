Porsche richiama 81.500 Macan negli Stati Uniti e in Canada

La casa automobilistica sportiva Porsche ha ordinato negli Stati Uniti il richiamo di 81.500 Macan nelle officine. Il motivo? A causa di un problema dovuto alla perdita della pompa del carburante e il rischio di potenziali incendi. Le Porsche Macan 2015-2018 sono dotate di coperchi di servizio della pompa del carburante che possono entrare in contatto con gli ugelli di flusso della flangia del filtro delle pompe. Ciò può causare incrinature e perdite di carburante e il combustibile che viene a contatto con le fonti di accensione può provocare incendi. Durante il monitoraggio della qualità delle parti nel giugno 2019, Porsche ha scoperto un difetto di alcuni componenti relativi alle pompe del carburante Macan e alle perdite di gas. Sono stati analizzati i reclami in garanzia e Porsche ha trovato indicazioni di alcuni effetti climatici che hanno causato crepe sugli ugelli di flusso. La casa automobilistica ha quindi scoperto che, sotto carichi elevati, i coperchi di servizio della pompa possono venire a contatto con gli ugelli di flusso sulle flange del filtro delle pompe del carburante. Ciò può causare la rottura degli ugelli e la perdita di carburante. I proprietari di Porsche Macan devono essere prestare la massima attenzione e in caso di un odore di carburante devono contattare immediatamente l’officina. Negli Stati Uniti saranno richiamati 70.117 Porsche Macan e in Canada 11.349. Porsche sta ancora lavorando a una correzione per le perdite di carburante, ma il richiamo di Macan dovrebbe iniziare il 10 aprile 2020. Non si possono escludere condizioni di guida non sicure. Pur non essendoci stati incidenti con esito fatale, segnala Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è consigliabile che i proprietari di questa auto prestino la massima attenzione e che si rivolgano subito alle autofficine autorizzate o ai Concessionari Porsche Italia nel caso in cui la propria autovettura corrisponda ai lotti in questione.