Porsche, richiamo per Spyder, Cayman e 911! Un difetto incredibile. L’avviso nel bollettino Ue

Porsche sta richiamando esemplari di Spyder, Cayman e 911 per colpa di un difetto di assemblaggio dei dadi che collegano l’albero di trasmissione al mozzo della ruota. L’avviso è inserito nel bollettino del 16 agosto del Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products – il sistema di segnalazioni istituito dalla Commissione Europea. Il richiamo che sta per essere attuato da Porsche riguarda le auto costruite tra il 21 gennaio 2019 e il 25 marzo 2019 e, come si legge alla segnalazione ” n° 2 A12 / 1240/19 “, “I dadi che collegano l’albero di trasmissione al mozzo della ruota potrebbero non essere stati serrati alla coppia richiesta.Di conseguenza, l’albero motore e il mozzo della ruota potrebbero allentarsi e le ruote potrebbero essere bloccate”. E il bollettino Rapex conclude sinteticamente ”non si possono escludere condizioni di guida non sicure”. La prestigiosa casa tedesca, che ha individuato tutte le unità che hanno questi problemi, ha raccomandato ai proprietari di rivolgersi al più presto presso le officine specializzate. Porsche non ha indicato il numero di serie di queste unità, né anche quanti modelli sono stati identificati in Italia. Per il presidente Giovanni D’Agata dello “Sportello dei Diritti”, anche se Porsche non ha sino ad oggi registrato incidenti a causa di questo problema, il rischio è latente. Pertanto i consumatori e i proprietari di veicoli a motore interessati devono quindi prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai concessionari della Porsche nel caso in cui la propria autovettura corrisponda ai modelli in questione. Il relativo intervento non dovrebbe durare più di 60 minuti ed è a totale carico della casa automobilistica. Gli uomini della rinomata casa automobilistica tedesca dovranno apportare i dovuti correttivi e risolvere un problema non certo grave, ma destinato comunque a suscitare non poca preoccupazione. Infatti la difettosità segnalata è potenzialmente ancora più rischiosa se si pensa che i modelli Spyder, Cayman e 911 dispongono di un’accelerazione da 0 a 100 km/h si può realizzare in 2,6 secondi e che la velocità massima è di 345 km/h.